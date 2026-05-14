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14.05.2026 06:31:29
JDcom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
JDcom präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,03 SGD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JDcom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 SGD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58,17 Milliarden SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55,77 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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