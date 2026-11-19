JDcom hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 SGD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 SGD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58,80 Milliarden SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 53,64 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at