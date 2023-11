JDcom zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JDcom präsentierte in der am 15.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,70 CNY. Im Vorjahresviertel hatte JDcom 6,27 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 247,70 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 243,54 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 5,87 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 246,99 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at