|
27.10.2025 06:31:29
JDM JingDa Machine Ningbo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
JDM JingDa Machine Ningbo äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
JDM JingDa Machine Ningbo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 145,4 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 21,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 184,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.