JDM JingDa Machine Ningbo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JDM JingDa Machine Ningbo äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

JDM JingDa Machine Ningbo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 145,4 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 21,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 184,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at