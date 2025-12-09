KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
09.12.2025 09:19:00
Je isolierter der Mensch, desto besser kann man seine Arbeit durch KI ersetzen
Die Organisationsstruktur kann Einfluss darauf haben, ob Programmierstellen durch KI ersetzt werden können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
