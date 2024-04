Jean-Claude Biver über Uhren, Etivaz-Käse und die UBS

Unter den Uhren-Unternehmern ist Jean-Claude Biver einer der grössten. Anfangs der 1980er-Jahre war er am Kauf der Markenrechte für die nicht mehr produzierende Blancpain beteiligt. Biver brachte sie zurück auf Erfolgskurs; 1991 wurde Blancpain für 60 Millionen Franken an die Swatch Group verkauft. Später hinterliess Biver unter anderem bei Hublot Spuren, wo er als CEO von 2004 bis 2012 die Umsätze vervielfachte. Vor zwei Jahren gründete er seine eigene superexklusive Marke, Biver Watches. Am Rande der Uhrenmesse «Watches & Wonders» trifft finews.ch den Unternehmer im Hotel des Berges, wo er während einer ganzen Woche Kunden und Journalisten empfängt: Agil und tatkräftig wie eh und je. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel