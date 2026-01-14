Jean Nabaa wird Chief Operating Officer; Cindy Leggett-Flynn zum Head Group Communications ernannt

Zürich, 14. Januar 2026 – Die Julius Bär Gruppe gibt heute die Ernennung von Jean Nabaa zum Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsleitung per 13. April 2026 bekannt, vorbehaltlich abschliessender behördlicher Genehmigung. Er tritt die Nachfolge von Nic Dreckmann an, der von seinen Funktionen zurücktreten und Julius Bär nach einer geordneten Übergabe verlassen wird. Cindy Leggett-Flynn wird im Januar 2026 als Head Group Communications zu Julius Bär stossen.

Die Julius Bär Gruppe gibt heute neue Ernennungen und organisatorische Veränderungen bekannt, mit denen die Transformation und Strategieumsetzung der Gruppe weiter vorangetrieben werden.

Der zum COO ernannte Jean Nabaa verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich mit Schwerpunkt Wealth Management. Zu Julius Bär kommt er von der HSBC, wo er zuletzt als COO International Wealth and Premier Banking und als COO Global Private Banking tätig war. Zuvor hatte er COO-Funktionen bei der Standard Chartered Bank und der Bank of America Merrill Lynch inne. Seine Karriere begann er bei McKinsey & Company in der Schweiz. Jean Nabaa ist Schweizer Staatsbürger und hat einen MBA-Abschluss von INSEAD sowie einen Master of Science in Economics von der Universität Lausanne.

Stefan Bollinger, CEO von Julius Bär, sagt: «Ich freue mich sehr, Jean Nabaa bei Julius Bär willkommen zu heissen. Mit seinem Fachwissen bringt er herausragende Kompetenzen in unser Unternehmen ein. Sein Eintritt erfolgt zu einem für Julius Bär bedeutenden Zeitpunkt. Jean Nabaa wird in seiner Rolle als COO massgeblich dazu beitragen, Operational Excellence, die Optimierung von Front-to-Back-Prozessen sowie technologische Fortschritte und Innovation voranzutreiben – allesamt entscheidende Faktoren zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und Erreichung unserer Geschäftsziele sowie bei der Umsetzung unserer Strategie.»

Nic Dreckmann wird am 13. April 2026 im gegenseitigen Einvernehmen als COO und stellvertretender CEO von Julius Bär zurücktreten. Nach einer geordneten Übergabe wird er Julius Bär im Sommer 2026 verlassen, um neue Herausforderungen ausserhalb der Gruppe anzunehmen.

Stefan Bollinger sagt: «Im Namen der gesamten Geschäftsleitung und aller Mitarbeitenden möchte ich Nic Dreckmann herzlich für seine herausragende Führungsarbeit und seine Beiträge danken. Damit geht ein bemerkenswertes Kapitel von über zwei Jahrzehnten bei Julius Bär zu Ende. Im Laufe seiner Karriere hat Nic Dreckmann die Entwicklung unseres Unternehmens wesentlich geprägt, und ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.»

Julius Bär schafft ausserdem eine neue Funktion Group Communications, die von Cindy Leggett-Flynn geleitet wird. Sie stösst im Januar 2026 zu Julius Bär und wird direkt an den CEO berichten.

Cindy Leggett-Flynn weist eine erfolgreiche internationale Karriere im Bereich strategische Kommunikation auf. Zuletzt hatte sie bei Credit Suisse während der Phase der Übernahme durch die UBS die Rolle des Global Head Communications inne. Vorher war sie Chief Communications Officer bei AIG sowie über 16 Jahre bei der Brunswick Group Partnerin und Managing Partner für Greater China. Cindy Leggett-Flynn ist US-amerikanische Staatsbürgerin und hat einen Master of Arts in Land Economy von der University of Cambridge, Grossbritannien.

Stefan Bollinger sagt: «Ich freue mich sehr, Cindy Leggett-Flynn als Head Group Communications bei Julius Bär willkommen zu heissen. Für diese wichtige Position bringt sie umfangreiche internationale Erfahrung in strategischer Kommunikation sowie in Führungsfunktionen bei globalen Finanzinstituten und Beratungsfirmen mit.»