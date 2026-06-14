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14.06.2026 22:31:18
Jean Ziegler, Swiss Gadfly Who Provoked His Countrymen, Dies at 92
In a nation that sees itself as a tranquil oasis of prosperity and business virtue, he drew death threats for pointing out a dark underside.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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