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09.11.2026 06:31:29
Jedat: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Jedat ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jedat die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jedat ein Ergebnis je Aktie von -0,260 JPY vermeldet.
Beim Umsatz wurden 441,3 Millionen JPY gegenüber 438,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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