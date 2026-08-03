Jedat gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jedat lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 588,4 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 702,6 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at