02.02.2026 06:31:29
Jedat hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Jedat präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 11,70 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jedat 20,52 JPY je Aktie eingenommen.
Jedat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 475,5 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 550,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
