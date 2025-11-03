Jedat stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jedat hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,280 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,78 Prozent auf 438,2 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 434,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at