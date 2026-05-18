Jedat: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jedat hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jedat ein EPS von 17,99 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Jedat im vergangenen Quartal 539,5 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jedat 543,1 Millionen JPY umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 44,71 JPY gegenüber 55,45 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,03 Prozent auf 2,04 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at