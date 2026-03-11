Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
11.03.2026 17:14:07
Jeder zweite Flug wie geplant: Pilotenstreik bei Lufthansa fällt kleiner aus als zuletzt
Der für Ende der Woche geplante Ausstand der Lufthansa-Piloten wird wohl deutlich geringere Auswirkungen auf den Flugplan haben als ihr letzter Streik. Grund sind Tochtergesellschaften, größere Flugzeuge sowie Freiwilligendienste von Crews.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
