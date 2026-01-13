Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|
13.01.2026 08:30:00
Jeder Zweite sorgt sich um seine Finanzen - Umfrage
Nur für jeden Zehnten stellt sich seine aktuelle finanzielle Situation "sehr gut" dar, 37 Prozent sehen ihre Situation dagegen als "gut". Etwas mehr Befragte (39 Prozent) sehen sich jedoch in einer "eher angespannten" Lage, weitere 13 Prozent haben sogar Probleme, ihre Kosten zu decken.
Sparen als guter Vorsatz für 2026
Dementsprechend wollen viele im laufenden Jahr mehr sparen. Durch Preisvergleiche oder Rabattaktionen wollen 40 Prozent der Befragten ihre Kosten senken, ebenso viele nehmen Fixkosten wie Energie, Versicherungen oder Abonnements ins Visier. Schulden abbauen gehört für jeden Vierten zu den Finanzvorsätzen für das neue Jahr.
Rund 60 Pozent wollen für unerwartete Ausgaben einen Notgroschen ansparen. Aber auch für Urlaub und Freizeit wird bei rund einem Drittel gespart, ein Viertel will Geld für größere Anschaffungen wie ein Auto beiseitelegen. Der Vermögensaufbau ist für rund jeden Fünften ein Sparziel.
Nicht jeder ist in einer finanziellen Situation, in der Sparen eine Option ist: Laut der Umfrage kann sich jeder sechste Befragte (16 Prozent) sparen aktuell gar nicht leisten. Für das Finanzbarometer der Santander Consumer Bank wurden 1.500 Personen mit Wohnort in Österreich vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) befragt.
bel/stf
ISIN ES0113900J37 WEB http://www.santander.com/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,48
|0,81%