Jedes zweite Unternehmen spürt steigende Energiepreise deutlich - Energiekosten-Zuschuss wird verlängert und erweitert

Das ergab eine Umfrage im Auftrag des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY. Von jenen, die die Energiepreise stark spüren, macht sich das vor allem durch rückläufige Gewinne bemerkbar.

Der Umfrage unter 600 mittelständischen heimischen Unternehmen zufolge gaben 52 Prozent an, deutlich oder sehr stark von den steigenden Preisen für Energie betroffen zu sein. 41 Prozent sehen sich etwas bis kaum betroffen, lediglich sieben Prozent nehmen keine direkten Auswirkungen wahr. Laut Analyse besonders betroffen sind Unternehmen aus dem Transport-, Verkehrs- und Energiesektor sowie der Industrie.

Die Betriebe, die stark von steigenden Energiekosten betroffen sind, spüren das vor allem beim Gewinn. Laut Erhebung stellten 63 Prozent der stark betroffenen Firmen Gewinnrückgänge fest. Knapp die Hälfte (44 Prozent) versucht wegen der steigenden Energiekosten andere laufende Kosten zu reduzieren, 7 Prozent müssen Jobs abbauen oder haben das schon getan. 2 Prozent befürchten eine Insolvenz.

"Unabhängig davon, wie sich die Umsätze der Unternehmen entwickeln, wirken sich die stark gestiegenen Energiekosten direkt auf die Gewinne der Unternehmen aus. Das kann mittel- oder langfristig zum Problem werden", kommentiert Christina Khinast, Leiterin des Energiesektors bei EY Österreich, die Umfrage in einer Aussendung.

Knapp ein Viertel (24 Prozent) der befragten Unternehmen befürchtet Versorgungsengpässe im Energiebereich, vor allem im Winter. Diese Sorge haben laut Umfrage vor allem Betriebe in den Branchen Soziales, Wissenschaft, Bildung und Kultur (46 Prozent) aber auch in Transport, Verkehr und Energie (36 Prozent). Der Großteil (76 Prozent) befürchtet aber keine Gefahr bei der Versorgungssicherheit.

Fast zwei Drittel (63 Prozent) der befragten Unternehmen setzen bereits Energiesparmaßnahmen um, 11 Prozent planen das in den kommenden sechs Monaten zu tun. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) investiert laut Umfrage bereits in den Ausbau eigener Energieerzeugungskapazitäten, 32 Prozent planen diesen. "Unternehmen dürfen in der angespannten Situation nicht allein gelassen werden - es braucht umfassende unterstützende Maßnahmen, vor allem für stark betroffene Betriebe", forderte Khinast.

Energiekosten-Zuschuss für Unternehmen wird verlängert und erweitert

Wegen der gestiegenen Preise für Strom, Erdgas und Treibstoffe hat die Regierung beschlossen, den Energiekostenzuschuss für energieintensive Unternehmen zu verlängern und zu erweitern. Der Energiekostenzuschuss 1 wird mit einer eigenen Antragsphase bis Ende des Jahres verlängert. Der Energiekostenzuschuss 2 gilt für das gesamte Jahr 2023. Pro Unternehmen können zwischen 3.000 und 150 Mio. Euro ausbezahlt werden.

"Angesichts der dauerhaft erhöhten Energiepreise und der deutschen Entscheidung über eine Strom- und Gaspreisbremse braucht es 2022 auch für österreichische Unternehmen weitere Entlastungen", sagte Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Donnerstag laut Aussendung.

Der ursprüngliche Förderzeitraum für den Energiekostenzuschuss 1 galt für Februar bis September 2022 und wird nun bis Ende Dezember 2022 verlängert. Die Antragsphase läuft noch bis 15. Februar 2023. Knapp hundert Anträge seien bereits ausbezahlt worden, sagte Kocher zur APA. Für den Zeitraum Februar bis Ende September sei ein Budget von 1,3 Mrd. Euro vorgesehen gewesen. "Ich gehe davon aus, dass wir damit auskommen werden." Abgewickelt wird der Zuschuss im Auftrag des Wirtschaftsministeriums von der aws, der Förderbank des Bundes.

"Aber klar ist, dass es im nächsten Jahr natürlich einen höheren Betrag braucht - es geht ums ganze Jahr, es geht um erweiterte Förderkriterien. Die Kostensteigerungen sind auch höher, weil ja viele Betriebe im Sommer noch nicht so hohe Kostensteigerungen bei den Energieträgern hatten, weil sie sich abgesichert hatten oder weil sie längerfristige Verträge hatten."

Im Rahmen des Energiekostenzuschusses 2 können pro Unternehmen 3.000 Euro bis 150 Mio. Euro ausbezahlt werden. Insgesamt gibt es 5 Förderstufen. In den ersten zwei Stufen bis zu einer Fördersumme von 4 Mio. Euro ist kein Nachweis einer Mindest-Energieintensität notwendig. Die Förderintensität wird in der Stufe 1 von 30 auf 60 Prozent verdoppelt und in der Stufe 2 von 30 auf 50 Prozent erhöht. Das heißt, dass in der ersten Stufe 60 Prozent des Anstiegs der Energiekosten gefördert werden. Gefördert werden in Stufe 1 Treibstoffe, Strom, Erdgas, Wärme/Kälte, Dampf und Heizöl. Keine Förderungen gibt es für staatliche Einheiten, energieproduzierende oder mineralölverarbeitende Unternehmen sowie Banken.

In den höheren Förderstufen gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Gewinne, Bonuszahlungen und Dividenden. Außerdem wird, ähnlich wie in Deutschland, eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2024 verlangt.

Für den Energiekostenzuschuss 1 haben sich bisher rund 87.000 Unternehmen vorangemeldet, 1.715 Unternehmen haben Anträge gestellt, 5 Mio. Euro wurden ausbezahlt.

ivn/phs

APA