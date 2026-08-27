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27.08.2026 06:31:29
Jee Technology A präsentierte Quartalsergebnisse
Jee Technology A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,17 CNY gegenüber 0,100 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Jee Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 1,08 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,09 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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