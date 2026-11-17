Jeena Sikho Lifecare äußerte sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,95 INR. Im Vorjahresviertel hatte Jeena Sikho Lifecare 4,73 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 2,35 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 23,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at