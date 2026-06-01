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01.06.2026 06:31:29
Jeena Sikho Lifecare: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Jeena Sikho Lifecare ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jeena Sikho Lifecare die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 17,84 INR. Im Vorjahr waren 7,30 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 8,01 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,69 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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