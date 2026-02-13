Jeevan Scientific Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jeevan Scientific Technology äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,52 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jeevan Scientific Technology 0,030 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Jeevan Scientific Technology im vergangenen Quartal 190,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jeevan Scientific Technology 125,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at