Jeevan Scientific Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jeevan Scientific Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,92 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jeevan Scientific Technology -0,810 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 111,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 212,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 100,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,520 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Jeevan Scientific Technology ein EPS von 0,040 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 615,37 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 31,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 468,44 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at