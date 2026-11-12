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12.11.2026 06:31:28
Jeevan Scientific Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jeevan Scientific Technology präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 1,45 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jeevan Scientific Technology noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,15 Prozent auf 231,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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