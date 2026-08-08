Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
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08.08.2026 16:15:00
Jeff Bezos' Amazon Just Raised Its AI Spending to $220 Billion for 2026. Here's What That Capex Hike Means for Investors.
The hot technology of the day is artificial intelligence (AI). It is likely to change the world the same way that the internet did at the turn of the century. Companies like Amazon (NASDAQ: AMZN) are spending massive sums of money to build AI businesses. At last count, Amazon's 2026 AI spending plans totaled $220 billion. There appears to be unlimited demand for AI, so spending on building AI infrastructure is going through the roof. But will all of that spending pay off?When Amazon reported its second-quarter 2026 results, it announced that it increased its AI spending to $220 billion, up $20 billion from its February estimate. According to the company, that figure was pushed higher by rising costs for memory chips. That's a 10% increase in less than six months, with the company showing no interest in slowing down. Even at the current spending rate, it believes it won't have enough artificial intelligence capacity to keep up with demand.image source: Amazon.com IncContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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