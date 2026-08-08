Capex Aktie

Capex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.08.2026 16:15:00

Jeff Bezos' Amazon Just Raised Its AI Spending to $220 Billion for 2026. Here's What That Capex Hike Means for Investors.

The hot technology of the day is artificial intelligence (AI). It is likely to change the world the same way that the internet did at the turn of the century. Companies like Amazon (NASDAQ: AMZN) are spending massive sums of money to build AI businesses. At last count, Amazon's 2026 AI spending plans totaled $220 billion. There appears to be unlimited demand for AI, so spending on building AI infrastructure is going through the roof. But will all of that spending pay off?When Amazon reported its second-quarter 2026 results, it announced that it increased its AI spending to $220 billion, up $20 billion from its February estimate. According to the company, that figure was pushed higher by rising costs for memory chips. That's a 10% increase in less than six months, with the company showing no interest in slowing down. Even at the current spending rate, it believes it won't have enough artificial intelligence capacity to keep up with demand.image source: Amazon.com IncContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Capex SA CAPEX (A) 1 Vote

mehr Nachrichten

Analysen zu Capex SA CAPEX (A) 1 Vote

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 237,90 0,70% Amazon
Capex SA CAPEX (A) 1 Vote 3 555,00 -3,40% Capex SA CAPEX (A) 1 Vote

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen