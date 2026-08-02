NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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03.08.2026 01:13:00
Jeff Bezos Backed a $2.6 Billion AI Startup That's Partnering With Nvidia and Meta on New Chip Materials
For years, the technology industry's been working to extract enough performance from silicon to make modern-day artificial intelligence (AI) possible. Now that it's done so, it's using that very same AI to discover new materials for a future generation of computer chips.That's the big takeaway from the recent fundraising done by start-up CuspAI, anyway. It raised $450 million -- valuing the company at $2.6 billion -- from a handful of private investors, including Amazon (NASDAQ: AMZN) founder Jeff Bezos' private venture fund Bezos Expeditions (which also owns Blue Origin, The Washington Post, and more). Chipmakers Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) are also developmental partners, along with Facebook parent Meta Platforms (NASDAQ: META).At first blush, it doesn't seem earth-shattering; most tech organizations are perpetually working on building a better (proverbial) mousetrap. This is one of those developments, however, worth putting on your radar even if it's going to take a while to bear any fruit.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Meta Platforms (ex Facebook)
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