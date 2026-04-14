Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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14.04.2026 11:58:21
Jeff Bezos-Backed Tesla Rival Slate Raises $650 Million In Latest Funding Round—Receives 160,000 Reservations For $25K Pickup
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