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WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004

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14.07.2026 14:05:00

Jeff Bezos' Blue Origin Scrapped Its Destroyed Launchpad and Plans to Return to Flight by December 2026 Using a New Hybrid Launch System.

Blue Origin's May 28 explosion of its reusable, heavy-lift New Glenn rocket was a serious setback. It destroyed the rocket and damaged the only operational launchpad for Blue Origin's heavy-lift rocket program. The company was trying to prove that its rocket could serve major customers, including Amazon's (NASDAQ: AMZN) satellite internet network, NASA's Artemis lunar program, and U.S. national security missions.CEO Dave Limp expects New Glenn to return to flight before the end of 2026. However, Blue Origin is not just repairing the old setup. Instead, Blue Origin is moving to a new launch process that could help it recover more quickly. But the real test is whether it can fix the reliability problems and prove New Glenn can launch safely on a regular basis.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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