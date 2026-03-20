KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.03.2026 12:32:00
Jeff Bezos will 100 Milliarden Dollar für neues KI-Projekt einwerben
US-Multimilliardär Jeff Bezos sieht großartige Möglichkeiten auf dem Feld der KI in der industriellen Fertigung. Jetzt sammelt er Geld, um das Projekt voranzutreiben - viel Geld.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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