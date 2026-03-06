Green Aktie

WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031

06.03.2026 05:03:00

Jeff Green Loads Up on The Trade Desk's Beaten-Down Stock. Should You Buy, Too?

A huge insider buy usually gets investors' attention. And when that insider is a founder and CEO, it gets even more attention.That is exactly what happened with The Trade Desk (NASDAQ: TTD) on Thursday. Shares rose about 18% on Thursday after CEO Jeff Green disclosed purchases totaling 6 million shares between March 2 and March 4 at weighted average prices ranging from $23.49 to $25.08. The purchase totaled a staggering $148 million. A purchase of this size from a founder and CEO warrants consideration. Insider buying of this aggressive suggests Green probably thinks the stock looks undervalued.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Green Ltd.

Analysen zu Green Ltd.

