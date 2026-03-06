Green Aktie
Jeff Green Loads Up on The Trade Desk's Beaten-Down Stock. Should You Buy, Too?
A huge insider buy usually gets investors' attention. And when that insider is a founder and CEO, it gets even more attention.That is exactly what happened with The Trade Desk (NASDAQ: TTD) on Thursday. Shares rose about 18% on Thursday after CEO Jeff Green disclosed purchases totaling 6 million shares between March 2 and March 4 at weighted average prices ranging from $23.49 to $25.08. The purchase totaled a staggering $148 million. A purchase of this size from a founder and CEO warrants consideration. Insider buying of this aggressive suggests Green probably thinks the stock looks undervalued.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
