BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
24.06.2026 15:21:00
Jeff Koons zu Gast auf den Münchner Opernfestspielen 2026. 17. BMW Art Car auf dem Max-Joseph-Platz von 24. bis 26. Juni.
Gemeinsam mit der Bayerischen Staatsoper präsentiert BMW als Global Partner bei den diesjährigen Münchner Opernfestspielen das ikonische BMW Art Car von Jeff Koons vor dem Nationaltheater im Herzen Münchens. Im Rahmen der aktuellen BMW Art Car World Tour ist der 2010 vom amerikanischen Künstler gestaltete BMW M3 GT2 vom 24. bis 26. Juni auf dem Max-Joseph-Platz ausgestellt und begrüßt dort Besucher am Eröffnungsabend der Apollon Stufenbar sowie Gäste der ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
24.06.26
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.06.26
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.06.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
22.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
22.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
22.06.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
19.06.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.06.26