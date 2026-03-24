Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|
24.03.2026 13:39:40
Jeff Ubbens Inclusive Capital verkauft für 318 Mio Euro Bayer-Aktien
Von Adria Calatayud
Inclusive Capital trennt sich von Bayer-Aktien für 318 Millionen Euro. Laut den Dow Jones Newswires vorliegenden Verkaufsbedingungen hat die von Jeff Ubben gegründete Investmentgesellschaft rund 8,5 Millionen Anteilsscheine des deutschen Pharma- und Agrarkonzerns verkauft, entsprechend einem Anteil von 0,9 Prozent entspricht. Die Aktien wurden zu je 37,45 Euro veräußert. Die Bayer-Aktie schloss am Montag bei 38,47 Euro.
Am Dienstagmittag notierten Bayer-Aktien im europäischen Handel 2,1 Prozent niedriger bei 37,67 Euro, zwischenzeitlich waren sie um bis zu 3,7 Prozent gefallen. Die Aktie hat im vergangenen Jahr 56 Prozent an Wert zugelegt.
Bloomberg hatte zuerst über den Aktienverkauf berichtet.
Ubbens Firma war Anfang 2023 bei Bayer eingestiegen und hatte den Aufsichtsrat gedrängt, einen externen Kandidaten als Vorstandsvorsitzenden einzustellen.
Bayer berief Ubben 2024 mit einem Mandat bis 2028 in den Aufsichtsrat und verwies auf seine Erfahrung in Finanz- und Kapitalmärkten.
Das Wall Street Journal berichtete 2023, dass Ubben seine auf soziales Investieren fokussierte Firma Inclusive Capital Partners schließt und begonnen hat, die Fonds abzuwickeln und Kapital an die Kommanditisten zurückzugeben.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
March 24, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)
|
03.03.26
|Ausblick: Bayer legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.02.26
|Bayer-Aktie kaum verändert: Pharmakonzern meldet positive Phase-III-Daten zu Xofigo-Kombination (Dow Jones)
|
24.02.26
|Bayer-Aktie gibt nach: Bayer zieht gegen Johnson & Johnson vor Gericht (Dow Jones)
|
20.02.26
|Bayer-Aktie gibt ab: Fitch reduziert Bayer-Ausblick auf negativ (Dow Jones)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Bayer gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.02.26
|Bayer-Aktie gesucht: Freigabe für Herbizid Stryax in den USA erhalten (Dow Jones)
|
06.02.26
|Bayer-Aktie legt zu: Asundexian kann Schlaganfall-Risiko deutlich senken (finanzen.at)
|
03.02.26
|Bayer-Aktie zieht an: Darolutamid für Prostatakrebs in China genehmigt (Dow Jones)