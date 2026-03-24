Jeff Ubbens Inclusive Capital verkauft für 318 Mio Euro Bayer-Aktien

Von Adria Calatayud

Inclusive Capital trennt sich von Bayer-Aktien für 318 Millionen Euro. Laut den Dow Jones Newswires vorliegenden Verkaufsbedingungen hat die von Jeff Ubben gegründete Investmentgesellschaft rund 8,5 Millionen Anteilsscheine des deutschen Pharma- und Agrarkonzerns verkauft, entsprechend einem Anteil von 0,9 Prozent entspricht. Die Aktien wurden zu je 37,45 Euro veräußert. Die Bayer-Aktie schloss am Montag bei 38,47 Euro.

Am Dienstagmittag notierten Bayer-Aktien im europäischen Handel 2,1 Prozent niedriger bei 37,67 Euro, zwischenzeitlich waren sie um bis zu 3,7 Prozent gefallen. Die Aktie hat im vergangenen Jahr 56 Prozent an Wert zugelegt.

Bloomberg hatte zuerst über den Aktienverkauf berichtet.

Ubbens Firma war Anfang 2023 bei Bayer eingestiegen und hatte den Aufsichtsrat gedrängt, einen externen Kandidaten als Vorstandsvorsitzenden einzustellen.

Bayer berief Ubben 2024 mit einem Mandat bis 2028 in den Aufsichtsrat und verwies auf seine Erfahrung in Finanz- und Kapitalmärkten.

Das Wall Street Journal berichtete 2023, dass Ubben seine auf soziales Investieren fokussierte Firma Inclusive Capital Partners schließt und begonnen hat, die Fonds abzuwickeln und Kapital an die Kommanditisten zurückzugeben.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)