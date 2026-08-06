Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Analyse im Fokus 06.08.2026 10:52:47

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Rheinmetall-Aktie durch Jefferies & Company Inc..

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Die Margen hätten sich auf breiter Front stark entwickelt, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Besonders positiv sei der Anstieg der Marge im Rüstungsgeschäft von 3,1 Prozentpunkten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:36 Uhr 1,2 Prozent auf 1 185,60 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 9,65 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 136 678 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 23,3 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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