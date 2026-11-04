Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Zalando-Aktie

Jefferies & Company Inc. hat die Zalando-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Resultate hätten gezeigt, dass auch in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld das Wachstum des Bruttowarenvolumens zulegen könne, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wenig hilfreich sei dagegen, dass die Profitabilität stärkeren Schwankungen unterworfen sei als erwartet.

Aktieninformation im Fokus: Die Zalando-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 09:22 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 25,62 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 36,61 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 235 498 Zalando-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 1,1 Prozent aufwärts. Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.