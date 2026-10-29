Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für Henkel vz-Aktie

Die Henkel vz-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach vorläufigen Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe positiv überrascht, schrieb David Hayes am Donnerstag. Der angehobene Umsatzausblick sei aber schon weitgehend eingepreist.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie um 13:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 77,94 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 0,08 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. 147 646 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 15,8 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 10.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.