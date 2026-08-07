Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Aktuelle Analyse im Blick
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07.08.2026 13:34:48
Jefferies & Company Inc. beurteilt Allianz-Aktie mit Hold
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Unterm Strich hätten die Münchner die Markterwartungen verfehlt, schrieb Philip Kett am Freitag nach den Quartalszahlen. Dies liege allerdings alleine an nicht-operativen Kosten. Insgesamt gebe es in dem Bericht eine Menge zu loben.
Aktienanalyse online: Die Allianz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel um 13:18 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 440,30 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 26,19 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 473 681 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 17,9 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Allianz am 07.08.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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