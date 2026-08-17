Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Aktie im Blick 17.08.2026 14:04:47

Jefferies & Company Inc. beurteilt Hannover Rück-Aktie mit Buy

Jefferies & Company Inc. beurteilt Hannover Rück-Aktie mit Buy

Hier sind die Erkenntnisse von Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett, der das Hannover Rück-Papier näher betrachtet hat.

Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 13:47 Uhr 0,3 Prozent. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 41,62 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 21 107 Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 0,3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka

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