Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der vor einer Investorenveranstaltung vorgestellte Ausblick auf 2027 liege beim Nettoergebnis über der durchschnittlichen Markterwartung, schrieb Philip Kett am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte auf ein positives Marktecho stoßen, da der Rückversicherer üblicherweise sehr konservativ plane.

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Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 296,80 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,50 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 18 778 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 17,1 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.