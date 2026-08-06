Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Aktie auf dem Prüfstand 06.08.2026 13:37:50

Jefferies & Company Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Hold

Jefferies & Company Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Hold

Henkel vz-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst David Hayes einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Kennziffern des Konsumgüterkonzerns seien stark ausgefallen, schrieb David Hayes in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Geschäft mit Klebstoffen habe von Vorzieheffekten profitiert. Positiv wertete der Experte auch die Volumina in der Konsumentensparte.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 13:20 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 79,56 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 6,99 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. 250 293 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 18,2 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Henkel AG

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