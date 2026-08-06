Merck Aktie

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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Aktuelle Analyse im Blick 06.08.2026 13:49:47

Jefferies & Company Inc. beurteilt Merck-Aktie mit Hold

Jefferies & Company Inc. beurteilt Merck-Aktie mit Hold

Die detaillierte Analyse des Merck-Papiers wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst James Vane-Tempest durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern habe auf den ersten Blick ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei nicht nur auf Konzernebene angehoben worden, sondern auch für alle drei Geschäftsbereiche, die allesamt besser als erwartet abgeschnitten hätten. Bei den Anlegern sollte dies gut ankommen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:31 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 147,00 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 12,24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77 789 Merck-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 22,3 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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