MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Aktieneinstufung
|
04.09.2026 12:19:56
Jefferies & Company Inc. beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Buy
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie äußerte sich am Freitag zu Aussagen des Flugzeugvermieters Azorra, die in einem Medienbericht transportiert wurden. Probleme mit den GTF-Triebwerken des MTU-Partners Pratt & Whitney sollen demnach besser geworden sein. Solche Kommentare seinen positiv für den Triebwerksbauer. Sie spiegelten nachlassender Lagerbestände bei diesen Triebwerken wider.
Aktienbewertung im Detail: Die MTU Aero Engines-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 12:01 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 346,10 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,91 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 13 763 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 1,5 Prozent nach unten. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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