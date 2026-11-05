Jefferies & Company Inc. beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy

Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Rheinmetall-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der überraschend eingetrübte Jahresausblick könnte sich für ein Wachstumsunternehmen, das seine Glaubwürdigkeit in der Umsetzung noch wiederherstellen müsse, spürbar negativ auf die Aktie des Rüstungskonzerns auswirken, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:21 Uhr um 15,9 Prozent auf 843,50 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 60,05 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 358 055 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 45,4 Prozent zurück. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.