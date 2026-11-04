Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Experten-Analyse
|
04.11.2026 09:39:08
Jefferies & Company Inc. beurteilt Vonovia SE-Aktie mit Buy
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des Jahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Nach den jüngsten vorsichtigeren Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf hätten die nun veröffentlichten Zahlen nicht mehr viel Neues gebracht, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,4 Prozent auf 16,53 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 39,14 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 302 428 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 28,6 Prozent zurück. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Vonovia SE am 04.11.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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