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Experten-Analyse 29.10.2026 13:04:47

Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für EON SE-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für EON SE-Aktie

Jefferies & Company Inc. hat eine sorgfältige Analyse der EON SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Energiekonzerns am 11. November dürften eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seinem Ausblick. Er sieht den Überschuss bei 211 Millionen Euro.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 18,92 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 19,98 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 410 552 EON SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 20,9 Prozent nach oben. Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

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