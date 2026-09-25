Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Aktienbewertung 25.09.2026 12:13:47

Jefferies & Company Inc. gibt Airbus SE-Aktie Hold

Jefferies & Company Inc. gibt Airbus SE-Aktie Hold

Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie hat eine ausführliche Untersuchung des Airbus SE-Papiers durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus angesichts eines Berichts über Qualitätsprobleme in der A321-Serie mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Das Problem habe keine Auswirkungen auf die Sicherheit und betriffe wohl 500 Flugzeuge, die teils schon im Betrieb oder noch in Fertigung seien, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Die Zahl klinge erst einmal hoch, doch es handele sich nicht um ein Sicherheitsproblem und eine Lösung sei verfügbar. Ihrer Einschätzung nach dürften die Auswirkungen auf die diesjährigen Auslieferungen deshalb begrenzt bleiben.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:57 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 191,46 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 4,46 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 197 022 Airbus SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 1,6 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 02:31 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 02:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Airbus

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