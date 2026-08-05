Jefferies & Company Inc. gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Hold

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Michael Aspinall in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Vergleichswerte der Jahre 2024/2025 seien sehr schwach gewesen, deshalb nun das starke Wachstum des Logistikkonzerns, gab der Experte zu bedenken.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:51 Uhr um 2,0 Prozent auf 56,58 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 8,09 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 260 061 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 26,3 Prozent. Am 05.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.