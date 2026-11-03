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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Aktie im Blick 03.11.2026 10:28:50

Jefferies & Company Inc.: Hold für Bayer-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Hold für Bayer-Aktie

Das Bayer-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Leuchten unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe beim Umsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Zu letzterem habe der Pharmabereich maßgeblich beigetragen. Allerdings könnte es sich hier um einen positiven Einmaleffekt gehandelt haben, da das Ergebnis von Erlösen aus dem Verkauf von Nicht-Kerngeschäften sowie von geringeren Lagerwertberichtigungen profitiert habe. Das Kernergebnis je Aktie habe die Konsenserwartung unterdessen verfehlt.

Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:12 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 52,92 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 13,08 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 1 585 687 Bayer-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 43,4 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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