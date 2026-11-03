Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktie im Blick
|
03.11.2026 10:28:50
Jefferies & Company Inc.: Hold für Bayer-Aktie
Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe beim Umsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Zu letzterem habe der Pharmabereich maßgeblich beigetragen. Allerdings könnte es sich hier um einen positiven Einmaleffekt gehandelt haben, da das Ergebnis von Erlösen aus dem Verkauf von Nicht-Kerngeschäften sowie von geringeren Lagerwertberichtigungen profitiert habe. Das Kernergebnis je Aktie habe die Konsenserwartung unterdessen verfehlt.
Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:12 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 52,92 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 13,08 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 1 585 687 Bayer-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 43,4 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
|
15:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12:22
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 61 Euro (dpa-AFX)
|
11:25
|ROUNDUP 2: Starkes Pharmageschäft stimmt Bayer optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
Analysen zu Bayer
|12:10
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|09:37
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|53,36
|7,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.