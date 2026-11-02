Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Infineon-Analyse im Fokus
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02.11.2026 13:19:52
Jefferies & Company Inc.: Infineon-Aktie erhält Buy
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Investitionen der Betreiber sehr großer Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon in einer Branchenstudie am Montag. Aussagen von KLA, SK Hynix und ASM seien diesbezüglich positiv zu werten. Höhere Wachstumerwartungen von Monolithic Power seien außerdem positiv für Infineon. Berichte über eine Übernahme von Lumentum durch Marvell rückten die Hersteller optischer Komponenten ins Rampenlicht.
Aktienanalyse online: Die Infineon-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Infineon konnte um 13:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 51,76 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 85,47 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 798 026 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 38,2 Prozent. Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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