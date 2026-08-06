Jefferies & Company Inc.: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Es habe ihn nicht überrascht, dass der US-Versicherer Manulife einen Rückversicherungsvertrag mit Munich Re geschlossen habe, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Münchener seien interessiert an größeren Deals im Lebensversicherungsgeschäft.

Aktieninformation im Fokus: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 13:12 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 521,00 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 15,16 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 87 329 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 2,9 Prozent ein. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 07.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.