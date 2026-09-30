Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Bewertung im Blick
|
30.09.2026 11:37:47
Jefferies & Company Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Buy
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Signale deuteten auf mehr Dynamik im Bereich Bildgebung im Schlussquartal des Geschäftsjahres hin, schrieb Julien Dormois in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Bilanz am 5. November. Er sieht die Münchner auf einem guten Weg in Richtung der Jahresziele. Eine weitere Neubewertung hänge wohl von den Signalen für das Geschäftsjahr 2027 ab.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie verlor um 11:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 38,43 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 30,11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 113 836 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 12,4 Prozent. Am 05.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
30.09.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.09.26
|Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
29.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
29.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.09.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
28.09.26
|XETRA-Handel TecDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|37,59
|-2,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.