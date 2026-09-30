Jefferies & Company Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Signale deuteten auf mehr Dynamik im Bereich Bildgebung im Schlussquartal des Geschäftsjahres hin, schrieb Julien Dormois in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Bilanz am 5. November. Er sieht die Münchner auf einem guten Weg in Richtung der Jahresziele. Eine weitere Neubewertung hänge wohl von den Signalen für das Geschäftsjahr 2027 ab.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 11:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 38,43 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 30,11 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 113 836 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 12,4 Prozent. Am 05.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.