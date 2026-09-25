Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Analyse im Blick
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25.09.2026 12:43:47
Jefferies & Company Inc.: Symrise-Aktie erhält Buy
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen dürfte erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Günstigere Vergleichswerte und sich verbessernde Trends im Bereich Haustierpflege dürften das Wachstum gestützt haben. Zudem seien neue Produktideen sehr erfolgreich auf den Markt gebracht worden.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Im XETRA-Handel kam die Symrise-Aktie um 12:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 93,30 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 17,90 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 55 068 Symrise-Aktien. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 37,7 Prozent zu. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 10.03.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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