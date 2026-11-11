Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Einstufung im Blick 11.11.2026 15:34:48

Jefferies & Company Inc.: Symrise-Aktie erhält Buy

Jefferies & Company Inc.: Symrise-Aktie erhält Buy

Das Symrise-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Charles Eden genauer unter die Lupe genommen.

Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Den Aussagen des Aromen- und Duftstoffeherstellers zufolge sei das Wachstum Bereich Heimtiernahrung zurück, und es werde weiter in die geografische Expansion und Rohstoffe investiert, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem gehe die überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung im nordamerikanischen Geschäft mit Lebensmitteln und Getränken weiter.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Symrise-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 15:18 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 94,66 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 20,43 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44 141 Symrise-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 39,7 Prozent aufwärts. Symrise könnte möglicherweise am 10.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Symrise

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